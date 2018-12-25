В Знаменке из пожара спасли 58-летнего мужчину

25.12.2018 | 10:30 Новости, Происшествия

Причины возгорания в частном доме устанавливаются

Сотрудники МЧС вечером 24 декабря спасли из пожара в поселке Знаменка 58-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал о возгорании поступил в 19:47. Пожар случился в одной из комнат частного дома. Внутрь зашло звено газодымозащитников и обнаружило внутри мужчину. Его вытащили из дома и передали медикам.

Вскоре пожарные справились и с огнем. Возгорание уничтожило диван и постельное белье. Причина пожара устанавливается. Хозяин дома находится в областной клинической больнице.

ИА «Орелград»

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