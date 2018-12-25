Вечером орловцы не могли уехать из микрорайона Лужки

25.12.2018 | 9:43 Новости

Маршрутки просто не ехали в отрезанную пробками часть города

Видео было опубликовано в социальной сети Вконтакте. На нем видно, что на остановке собралось около 60 человек и они ожидают рейсовый транспорт. Однако,по сообщению очевидцев на протяжении 40 минут в данный район не пришло ни одной маршрутки. Муниципальный транспорт здесь не в силах помочь, та как как единственное муниципальное автобусное предприятие находится в процедуре банкротства и его имущество распродают.

Вероятно одной из причин отсутствия транспорта стала дорожная обстановка на переулке Маслозаводском, где вчера ГИБДД перекрывала движение. Немаловажную роль играет и состояние суженного моста Дружба, который используется при выезде из Лужков в центр города. Напомним, что водители там не могут ехать быстрей 5 километров в час в связи с тем, что подрядчик собственноручно уничтожил нормальное дорожное покрытие и не восстанавливает его, а ласт не могут заставить его восстановить дорожное полотно.

ИА Орелград

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