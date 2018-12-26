МЧС попросило орловцев быть осторожнее с пиротехникой

26.12.2018 | 14:13 Новости, Общество

И не запускать фейерверки из необорудованных мест.

Главное управление МЧС по Орловской области перед Новым годом напомнило орловцам об осторожности во время запуска фейерверков и использования другой пиротехники.

Как сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС Сергей Гладков, муниципальные образования определили площадки, откуда можно запускать фейерверки. По области их 52, а в Орле — шесть.

МЧС также попросило орловцев читать инструкцию перед использованием пиротехники. Там обычно указывают срок годности, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны и ограничения.

Запускать пиротехнику запрещено в зданиях, помещениях, на крышах и балконах, рядом с пожароопасными объектами и линиями электропередач, на сценах, а также на территориях объектов культурного наследия и нацпарков.

Сотрудники МЧС будут дежурить во время Нового года и Рождества, добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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