Орловщина наторговала на 430 млн долларов

В регионе зафиксирован рост активности на внешнем рынке.

Внешнеторговый оборот Орловской области в январе-сентябре 2018 года (с учетом стран — членов ЕАЭС) составил 429,7 миллиона долларов США. Данный показатель на 34,3 процента превышает уровень аналогичного периода 2017 года.

Об этом сообщает Орелстат со ссылкой на оперативные сведения Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

Импорт по сравнению с январем-сентябрем 2017 года увеличился в 1,5 раза и составил 251,6 миллиона долларов США. Экспорт за отчетный период подрос на 16 процентов и достиг отметки 178,1 миллиона долларов.

ИА «Орелград»