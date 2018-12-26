Рабочие ПАТП-1 попросили Клычкова стать мужиком

Бывшие сотрудники банкротного предприятия ПАТП-1 решили оригинально поздравить главу региона с Новым годом.

Около 15 работников бывшего муниципального предприятия МУ «ПАТП-1» собрались у одной из мемориальных стен в сквере Танкистов, чтобы записать своеобразное поздравление-обращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову.

На видео слышно, что работники призывают главу региона решить вопрос с выплатой рабочим выходного пособия за апрель, поскольку многим без денег встречать Новый год попросту не на что.

«Люди сидят, работы в городе нет, что нам делать дальше? Как нам семью кормить и Новый год встречать? У кого дети и внуки и как можно жить в городе без работы?», — спрашивают Клычкова работники.

«Когда наше предприятие ПАТП-1 все-таки заработает и мы в городе увидим общественный транспорт, а не коллапс из маршруток и автомобилей? Москва нам прислала бывшие автобусы в количестве 19 штук, но чтобы из восстановить нужна материально-техническая база. Мы надеемся, что область и город найдут средства для закупки нового подвижного состава для Орла. Почему мы должны отличаться от москвичей? Там ездят на порядочных автобусах, а мы нет. После 22 января имущество ПАТП-1 будет снижаться каждый день на 10%. Имущество уйдет за бесценок. Оно будет полностью разворовано», — сообщили в своем выступлении орловцы.

Под занавес выступления экс-рабочие хором попросили Клычкова остаться верным своему девизу «от слов к делу».

«Андрей Евгеньевич, будьте мужиком! Отдайте нам пособие за апрель месяц и возродите ПАТП-1», — прокричали бывшие сотрудники.

Напомним, имущество муниципального предприятия «ПАТП-1 г.Орла», не обремененного залоговыми обязательствами, выставили на торги в «Электронной площадке ЭСП«. Торги состоятся с 22 января по 2 апреля 2019 года.

Начальная цена — 114 903 015,30 руб., задаток составляет 10% от начальной цены. Имущество продают с 40% скидкой от первоначальной цены (около 191,5 млн рублей). Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме на сайте: http://el-torg.com.

На продажу выставлены: недвижимое имущество, сооружения, оборудование, транспортные средства, комплектующие, оргтехника. Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключат не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов.

Федеральная налоговая служба подала заявление о признании МУ ПАТП-1 несостоятельным. Общая сумма претензий налоговиков к предприятию составляла около 32 миллионов рублей. Решением арбитражного суда от 10 ноября 2017 года муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие №1 было признано банкротом.

ИА «Орелград»