В Орловской области введут режим повышенной готовности

Меры безопасности усилят по распоряжению правительства.

Правительство Орловской области распорядилось ввести с 29 декабря 2018 года режим функционирования повышенной готовности. Он предназначен для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ОТП РСЧС).

Руководителям органов исполнительной государственной власти специальной компетенции поручено обеспечить готовность формирований к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Главному управлению МЧС России по Орловской области рекомендовано возглавить эту работу, организовать группу для контроля за обстановкой, а также обеспечить готовность сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов и аэромобильной группировки к ликвидации возможных ЧС.

Рекомендации также разосланы главам городских округов и муниципальных районов.

ИА «Орелград»