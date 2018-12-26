В Орловской области введут режим повышенной готовности

26.12.2018 | 16:30 Новости, Общество

Меры безопасности усилят по распоряжению правительства.

Правительство Орловской области распорядилось ввести с 29 декабря 2018 года режим функционирования повышенной готовности. Он предназначен для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ОТП РСЧС).

Руководителям органов исполнительной государственной власти специальной компетенции поручено обеспечить готовность формирований к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Главному управлению МЧС России по Орловской области рекомендовано возглавить эту работу, организовать группу для контроля за обстановкой, а также обеспечить готовность сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов и аэромобильной группировки к ликвидации возможных ЧС.

Рекомендации также разосланы главам городских округов и муниципальных районов.

ИА «Орелград»

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