В орловском МЧС рассчитывают на увеличение личного состава

Ведомство испытывает нехватку кадров после сокращений при прежнем министре Владимире Пучкове

В главном управлении МЧС по Орловской области рассчитывают на добор сотрудников, решение об этом должен принять федеральный центр, рассказал журналистам замначальника управления Сергей Гладков в среду.

Корреспондент «Орелграда» задал вопрос об аудите, который провели в МЧС после назначения министра Евгения Зиничева. Проверка, в частности, выявила значительную нехватку личного состава в пожарной охране — по всей России нужно еще 23 тысячи сотрудников.

Гладков рассказал, что в Орловской области при прежнем руководстве МЧС тоже были сокращения. Главное управление попросило федеральный центр рассмотреть возможность набрать сотрудников. Замначальника главка подтвердил, что на одного инспектора пожарного надзора в Орловской области приходится около 1000 объектов — как и в среднем по России.

«После [пожара в кемеровском ТЦ] «Зимней вишни» число инспекторов будет увеличиваться. Сейчас на них возросла нагрузка — раньше они не участвовали в проверках малого и среднего бизнеса, потому что были налоговые каникулы», — сказал Гладков.

Впрочем, он добавил, что и «маленький сельский магазин», и торговый центр, и большой химический комбинат считаются в системе госпожнадзора одним объектом.

ИА «Орелград»