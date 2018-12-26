Зюганов поблагодарил Путина за Орловскую область

26.12.2018 | 12:28 Важное, Новости, Общество

Президент РФ Владимир Путин накануне, 25 декабря, встретился с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся в рамках отдельной рабочей встречи президента с лидером коммунистов.

«За Орловскую, мою родную, область спасибо. Мы вышли там на темпы более 4 процентов, реализовали программу подготовки рабочих профессий, готов проект. 200 лет Тургеневу, памятник открывали, прошло как одно из ярких событий», — отметил Зюганов, обращаясь к президенту.

Он также сообщил, что «Россия всегда была главной партией», и все стратегические инициативы КПРФ направлены на укрепление позиций страны, благополучие трудящихся и достойную жизнь каждого гражданина. В целом лидер красно-белых в своем выступлении доложил о некоторых позициях партии по программе развития страны и некоторых успехах в регионах, возглавляемых коммунистами.

 

ИА «Орелград»

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