Зюганов поблагодарил Путина за Орловскую область

Президент РФ Владимир Путин накануне, 25 декабря, встретился с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся в рамках отдельной рабочей встречи президента с лидером коммунистов.

«За Орловскую, мою родную, область спасибо. Мы вышли там на темпы более 4 процентов, реализовали программу подготовки рабочих профессий, готов проект. 200 лет Тургеневу, памятник открывали, прошло как одно из ярких событий», — отметил Зюганов, обращаясь к президенту.

Он также сообщил, что «Россия всегда была главной партией», и все стратегические инициативы КПРФ направлены на укрепление позиций страны, благополучие трудящихся и достойную жизнь каждого гражданина. В целом лидер красно-белых в своем выступлении доложил о некоторых позициях партии по программе развития страны и некоторых успехах в регионах, возглавляемых коммунистами.

ИА «Орелград»