Более половины орловских многодетных семей оказались должниками 

Под Орлом провели акцию «Месяц БезОпасности».

Как сообщили в администрации Орловского района, в рамках акции были организованы комиссионные обследования «для недопущения аварийных ситуаций, возникающих по причине самовольных подключений абонентами к газовым и электрическим сетям».

Социальные службы совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС посетили 109 многодетных семей и 158 семей группы риска.

«На 25 декабря 61 многодетная семья имеет задолженности по оплате за потребленный природный газ и электроэнергию, — сообщили в администрации. — Общая сумма долгов за потребленный газ составляет 581 тысячу рублей, за электричество – 756 тысяч рублей».

Кроме того, в ходе акции трое несовершеннолетних детей из многодетной семьи на период отопительного сезона были помещены в Кризисный центр «Орловский».

ИА «Орелград»