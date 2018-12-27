«Ливенское мясо» заподозрили в преднамеренном банкротстве?

Агрофирма официально признана несостоятельной.

Арбитражный суд Орловской области признал акционерное общество «Агрофирма «Ливенское мясо» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

История началась в апреле 2018 года, когда в суд обратилось АО «Российский сельскохозяйственный банк». Оно попросило признать «Ливенское мясо» банкротом. По данному заявлению в отношении предприятия была введена процедура наблюдения.

Временным управляющим было представлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника. Он указал на то, что ему не были представлены копии всех первичных документов к договорам «для проведения анализа на предмет наличия признаков преднамеренного банкротства».

Поэтому большая часть представленных договоров нуждается в дополнительном анализе после получения всей первичной документации на следующем этапе процедуры банкротства.

Также представлены не все договоры об отчуждении объектов недвижимости, транспортных средств и специализированной техники. В некоторых документах были выявлены якобы признаки преднамеренного банкротства.

Например, под подозрение попало сразу несколько договоров купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. По мнению временного управляющего, стоимость долей по договорам отчуждения могла быть существенно ниже рыночной.

Впрочем, он же признал, что «в связи с отсутствием у него рыночной оценки, определить возможный ущерб от заключения данных сделок невозможно».

ИА «Орелград»