«Ливенское мясо» заподозрили в преднамеренном банкротстве?

27.12.2018 | 8:20 Новости, Экономика

Агрофирма официально признана несостоятельной.

Арбитражный суд Орловской области признал акционерное общество «Агрофирма «Ливенское мясо» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

История началась в апреле 2018 года, когда в суд обратилось АО «Российский сельскохозяйственный банк». Оно попросило признать «Ливенское мясо» банкротом. По данному заявлению в отношении предприятия была введена процедура наблюдения.

Временным управляющим было представлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника. Он указал на то, что ему не были представлены копии всех первичных документов к договорам «для проведения анализа на предмет наличия признаков преднамеренного банкротства».

Поэтому большая часть представленных договоров нуждается в дополнительном анализе после получения всей первичной документации на следующем этапе процедуры банкротства.
Также представлены не все договоры об отчуждении объектов недвижимости, транспортных средств и специализированной техники. В некоторых документах были выявлены якобы признаки преднамеренного банкротства.

Например, под подозрение попало сразу несколько договоров купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. По мнению временного управляющего, стоимость долей по договорам отчуждения могла быть существенно ниже рыночной.

Впрочем, он же признал, что «в связи с отсутствием у него рыночной оценки, определить возможный ущерб от заключения данных сделок невозможно».

ИА «Орелград»

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