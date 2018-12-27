Орловские прокуроры отсудили для инвалидов треть миллиона

В надзорном ведомстве рассказали о защите прав инвалидов.

Информация была озвучена в ходе открытого форума, который прошел в здании прокуратуры региона. Как уточнили в этом ведомстве, в Орловской области проживает более 62 тысяч инвалидов, в том числе свыше 2,8 тысячи детей. Их права нередко нарушаются. Только за последние два года прокурорские работники выявили свыше 1000 нарушений законодательства.

— Так, вскрыты факты ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и средствами реабилитации, — сообщили в прокуратуре области. — Судами удовлетворены иски прокуроров на общую сумму 330 тысяч рублей о возмещении расходов инвалидам в связи с самостоятельным приобретением средств реабилитации и необходимых препаратов.

Кроме того, были пресечены нарушения при исполнении государственных контрактов по поставке технических средств реабилитации. Так, два юрлица за неисполнение обязательств были оштрафованы более чем на 8 миллионов рублей.

ИА «Орелград»