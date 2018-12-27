Под Орлом увековечили память о летчике и танкисте

В Ливнах открыли две мемориальные доски в память о героях ВОВ

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», мемориальные доски появились на здании лицея. На них выбиты имена Героя Советского Союза Виктора Красова и полного кавалера орденов Славы Николая Турбина.

«До войны они здесь учились, закончили школу, – пишет «УЕ». — Воздушный стрелок самолета-штурмовика Ил-2 Николай Турбин воевал до победы и вернулся в родной город, где создал семью. Его потомки тоже живут в Ливнах. А внучка Ирина Дорофеева и правнучка Мария преподают здесь же, в лицее».

Виктор Красов родился в 1915 году в городе Ливны. В январе 1942 года был призван на службу в армию. Отличился во время освобождения Западной Украины. Танковый батальон Красова участвовал в ликвидации вражеской группировки к северо-западу от Тернополя. Он уничтожил 3 бронетранспортера, 2 артиллерийских орудия и около 100 солдат и офицеров противника. Он погиб 22 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года гвардии капитан Виктор Красов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Николай Турбин родился 7 декабря 1921 года в городе Ливны. В 1940 году был призван в армию. Был зачислен в 504-й штурмовой авиационный полк воздушным стрелком самолета-штурмовика Ил-2. В боевых действиях участвовал с января 1943 года. К концу войны на счету гвардии старшего сержанта Турбина было 114 успешных боевых вылетов и 12 воздушных боев. В 1945 году стал полным кавалером ордена Славы.

ИА «Орелград»