В Орле стало меньше массовых руководителей

27.12.2018 | 11:37 Новости, Экономика

Налоговики рассказали о проверках бизнеса.

Речь идет о работе орловских налоговых органов по снижению доли компаний с признаками недостоверности. Как сообщили в региональном управлении ФНС России, в ЕГРЮЛ внесена 2861 запись о недостоверности адреса, сведений об участнике и руководителе юрлиц. Впрочем, 858 из них затем подтвердили достоверность сведений, содержащихся в реестре.

«Кроме того, налоговики на постоянной основе ведут работу с «массовыми» адресами, учредителями и руководителями юрлиц, — пояснили в ведомстве. — По состоянию на 1 сентября 2018 года на территории Орловской области отсутствуют юридические лица, зарегистрированные по адресу массовой регистрации Количество юрлиц с массовым учредителем снизилось с 564 до 148, с массовым руководителем – с 795 до 99».

По словам начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС Ирины Дорофеевой, с 2016 года налоговые органы вправе проводить проверку сведений, включенных в ЕГРЮЛ, в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности.

«Итогом проверочных мероприятий может стать внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся сведений о юридическом лице, что несет за собой ряд негативных последствий — уточнила она. — В их числе — потеря деловой репутации организации, ограничение прав для его учредителей и даже исключение юрлица из реестра».

ИА «Орелград»

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