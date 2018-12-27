В Орле ужесточат охрану природы

Заинтересованные ведомства договорились о сотрудничестве.

Ряд соглашений был заключен по итогам межведомственного совещания. Его провело областное управление экологической безопасности и природопользования. Темой для разговора стала «выработка мер по разрешению проблемных вопросов, оказывающих негативное влияние на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений в области охраны окружающей среды».

В заседании приняли участие представители УМВД, природоохранной межрайонной прокуратуры, Росприроднадзора, управления лесами и представители охотпользователей.

Участники также обсудили вопрос о «рассмотрении предложения по ограничению использования снегоходов в лесистой местности с целью предотвращения фактов браконьерства с применением такой техники, а также уменьшения фактора беспокойства объектов животного мира в зимний период».

Как сообщили в Орелоблэконадзоре, по итогам совещания было предложено усилить взаимодействие между органами государственной власти, осуществляющими контроль и надзор в области природоохраны, и территориальными органами полиции.

В частности уже подписан план совместных мероприятий управления экологической безопасности и природопользования и УМВД на 2019-2020 годы.

ИА «Орелград»