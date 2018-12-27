В Орле ужесточат охрану природы

27.12.2018 | 9:00 Новости, Общество

Заинтересованные ведомства договорились о сотрудничестве.

Ряд соглашений был заключен по итогам межведомственного совещания. Его провело областное управление экологической безопасности и природопользования. Темой для разговора стала «выработка мер по разрешению проблемных вопросов, оказывающих негативное влияние на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений в области охраны окружающей среды».

В заседании приняли участие представители УМВД, природоохранной межрайонной прокуратуры, Росприроднадзора, управления лесами и представители охотпользователей.
Участники также обсудили вопрос о «рассмотрении предложения по ограничению использования снегоходов в лесистой местности с целью предотвращения фактов браконьерства с применением такой техники, а также уменьшения фактора беспокойства объектов животного мира в зимний период».

Как сообщили в Орелоблэконадзоре, по итогам совещания было предложено усилить взаимодействие между органами государственной власти, осуществляющими контроль и надзор в области природоохраны, и территориальными органами полиции.

В частности уже подписан план совместных мероприятий управления экологической безопасности и природопользования и УМВД на 2019-2020 годы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования