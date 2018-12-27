Зарплата осужденных в Орле почти достигла 450 рублей в день

В управлении ФСИН подвели итоги работы ведомства.

По словам начальника управления ФСИН России по Орловской области Владимира Волосевича, в производственном секторе управления трудоустроено 2169 осужденных. Это чуть менее 70 процентов от их общей численности.

«Объем промышленного производства в учреждениях составил 283,1 миллиона рублей, продолжает Владимир Волосевич. — Чистая прибыль составила 31 миллион рублей, среднедневная заработная плата осужденных – 448,49 рубля».

Лимит наполнения в целом по УФСИН составляет 4 946 осужденных. Фактически на 1 декабря 2018 содержалось 3748 осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений Для сравнения: в прошлом году показатель составлял 3672 человека.

Численность осужденных, прошедших по учетам уголовно-исполнительной инспекции с начала года по всем видам наказания составила 3887 человек (в прошлом году — 3528).

ИА «Орелград»