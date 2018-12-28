В ДТП с минивэном погиб мужчина и пострадали трое

Двое из получивших травмы — дети.

В Орловской области в столкновении автомобилей Mercedes Vito и Chevrolet Tahoe погиб мужчина и пострадали трое, в том числе двое детей, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент случился 27 декабря в 02:30 на трассе М-2 «Крым». Инспекторы установили, что водитель Chevrolet без прав ехал в сторону Орла. На 323-м километре трассы он выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил минивэн.

54-летний водитель Vito погиб на месте. Пострадали пассажиры Chevrolet — 33-летняя женщина, 12-летний и четырехлетний ребенок. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»