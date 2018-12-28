В Мценске из-за гирлянды едва не сгорела квартира

28.12.2018 | 11:05 Новости, Происшествия

К счастью, пострадавших нет.

Инцидент произошел накануне, 27 декабря. Сообщение о возгорании квартиры в 12-этажном доме на улице Машиностроителей в Мценске на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 10:46.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на четвертом этаже шел дым. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, в результате пожара в двухкомнатной квартире в зале сгорела мягкая мебель, остальная часть была закопчена. Предполагаемой причиной пожара называют аварийный режим работы елочной гирлянды.

Пострадавших нет. Размер ущерба устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»

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