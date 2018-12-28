В Орле проверили расходы на выборы Клычкова

Облизбирком утвердил результаты финансовой ревизии.

Информация об итогах проверки целевого расходования средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Орловской области, была заслушана на последнем в уходящем году заседании облизбиркома.

Согласно ей проверку провели члены Контрольно-ревизионной службы, действующей при Избирательной комиссии Орловской области. В частности, были изучены финансовые отчеты территориальных избиркомов. Мониторинг прошел по 35 пунктам.

«Контрольное мероприятие не выявило нарушений правил финансовой дисциплины, зафиксировало отсутствие неправомерных, необоснованных и неэффективных закупок, не обнаружило несоответствия первичных документов (в том числе финансовых решений избирательных комиссий) и учетных действий избирательных комиссий данным итоговой отчетности, — сообщили в облизбиркоме. — По результатам проверки не установлено фактов причинения избирательными комиссиями материального ущерба, требующего возмещения и привлечения к ответственности виновных лиц».

Целевой характер расходов, произведенных при подготовке и проведении региональных выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года, был подтвержден выводами всех рабочих групп, производивших проверочные мероприятия.

Напомним, что выборы Андрея Клычкова губернатором Орловской области обошлись бюджету региона в 97 миллионов рублей.

ИА «Орелград»