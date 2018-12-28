В пятиэтажке на улице Максима Горького горел подвал

28.12.2018 | 11:18 Общество, Происшествия

Из дома спасатели эвакуировали 15 человек.

Сообщение о возгорании в подвале пятиэтажного дома на улице Максима Горького на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило 27 декабря в 12:31. Густой дым из подвала скопился в одном из подъездов дома. Для поиска и спасения людей сотрудники регионального МЧС сформировали звено газодымозащитников. Всего было эвакуировано 15 человек.

«В результате пожара в деревянной хозяйственной постройке, находящейся в подвальном помещении, выгорели предметы быта и мусор, подвальное помещение закопчено по всей площади», — сообщает пресс-служба ведомства.

Причину пожара и размер ущерба устанавливают специалисты. Пострадавших нет.

ИА «Орелград»

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