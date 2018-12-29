На Шпагатном ночью горел заводской цех

29.12.2018 | 8:20 Новости, Происшествия

Вызов поступил около 20 часов в пятницу 28 декабря

Пожарные по адресу переулок Шпагатный 78 обнаружили трехэтажное здание площадью 800 квадратных метров из окон которого шел густой черный дым. Представителей объекта на месте не было и огнебоцам пришлось действовать на свой страх и риск. Они проникли через лестницу на второй этаж, где предположительно был источник огня и обнаружили источник пожара. В помещении горела мебель, так как здесь когда-то располагался офис.

Около получаса потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Пострадавших не обнаружено, однако по одной из версий в пожаре виновны бездомные или шалость на территории объекта с огнем. Что не удивительно, так как территория здания не контролируется должным образом.

Фото МЧС

ИА Орелград

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