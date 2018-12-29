Посадку вертолета на площади Ленина признали законной

29.12.2018 | 12:17 Новости, Общество

Стали известный результаты доследственной проверки по прошлогоднему инциденту.

Вертолет Robinson R-66 с бортномером RA-06382 сел на площади Ленина в Орле 15 декабря. После пятиминутной стоянки он поднялся в воздух и взлетел. Никто не выходил из вертолета и не садился туда. Фотографии воздушного судна сразу разлетелись по социальным сетям. СМИ сообщали, что на воздушном судне мог прилететь некий инвестор. Вертолет находился в аренде у некого московского аэроклуба, а принадлежит оренбургской агрофирме ООО «Ферма «Луговая».

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР была организована доследственная проверка по факту незаконной посадки вертолета на центральной площади города.

Как сообщает издание «Инфо-Орел», проверкой занимался Брянский следственный комитет на транспорте. В результатах проверки не сказано кто и с какой целью прилетал в наш город. Однако никаких нарушений правил дорожного движения и эксплуатации воздушного суда не обнаружили. Уточняется, что никто также не обращался в мед.учреждения за помощью в связи с получением травм от посадки вертолета.

«По данному факту следственными органами в Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФо Ространснадзора, инициированы контрольно-надзорные мероприятия в части возможных нарушений пилотом воздушного законодательства», — цитируют результаты проверки журналисты.

ИА «Орелград»

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