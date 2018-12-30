«Красный путь» признали нарушителем закона

Предприятие наказали за невыполнение обязательных мероприятий.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям еще летом была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства в ООО «Красный путь». Организация арендует участок площадью 50 га в Корсаковском районе.

Инспекторы установили, что арендатором «не выполняются обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью». Участок по всей площади зарос многолетними сорняками, кустарниками и деревьями высотой более 2 метров.

«По данному факту ООО «Красный путь» было оштрафовано на 400 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве. – Было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В декабре текущего года постановление об административном правонарушении вступило в законную силу».

Зарастание сорняками отрицательно сказывается на состоянии земельных участков, так как при борьбе с ними приходится применять большое количество пестицидов. Кроме того, зарастание приводит к возникновению пожароопасной ситуации.

ИА «Орелград»