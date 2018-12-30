В Орле Деда Мороза отправили в СИЗО

30.12.2018 | 10:31 Новости, Общество

Волшебник поздравил подростков, содержащихся в следственном изоляторе.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН России, сотрудники СИЗО-1 города Орла поздравили с наступающим Новым годом несовершеннолетних, содержащихся в этом учреждении. Дед Мороз вручил им сладкие новогодние подарки.

«Вручая подарки, сотрудники пожелали подросткам преодолеть все невзгоды, пересмотреть свое отношение к жизни, изменить свое поведение и стать настоящими гражданами своей страны, — рассказали в УФСИН. — Праздничное мероприятие в этот день прошло и у осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора».

Сообщается, что праздничные мероприятия – концерты, театрализованные постановки, викторины, конкурсы стенных газет и снежных фигур — пройдут во всех исправительных колониях Орловской области. Станет более разнообразным и новогоднее меню.

ИА «Орелград»

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