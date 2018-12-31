В ДТП с маршруткой в «Зареченском» пострадали двое

31.12.2018 | 12:12 Важное, Новости, Происшествия

Столкнулись три транспортных средства.

В Орле в микрорайоне «Зареченский» столкнулись два автомобиля и маршрутка, пострадали два человека, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 30 декабря в 9:10 на пересечении улицы Разведчика Воробьёва и бульвара Молодежи. Водитель Renault Logan ехал по улице Разведчика Воробьева и на равнозначном перекрестке столкнулся с Mazda. Та, в свою очередь, протаранила автобус ГАЗ, который остановился для высадки пассажиров.

Пострадали 53-летняя пассажирка автобуса и водитель Renault. Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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