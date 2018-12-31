В ночь на 31 декабря орловец убил мать, а затем себя

31.12.2018 | 18:39 Новости, Происшествия

81-летняя женщина скончалась от ножевых ранений

В Краснозоренском районе 52-летний мужчина зарезал свою 81-летнюю мать, а потом нанес себе смертельные ранения, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Трагедия произошла в ночь на 31 декабря в деревне Дунаевка. Мужчина напился и поссорился со своей матерью. Взяв нож, он несколько раз вонзил его в тело пенсионерки. Она скончалась от полученных травм.

После убийства орловец позвонил брату и рассказал, что только что зарезал мать, а затем нанес себе смертельные ранения.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство», его расследование продолжается, добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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