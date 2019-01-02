Под Орлом мужчина заколол соседа в канун Нового года

2.1.2019 | 14:48 Новости, Происшествия

Конфликт произошел во время распития спиртного.

31 декабря 2018 года в частном доме в деревне Подвысокое Новодеревеньковского района было обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Силовикам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель, который под тяжестью предъявленных улик сознался , что накануне вечером, 30 декабря, распивал алкогольные напитки со своими знакомыми.

«В процессе распития спиртного мужчина вступил в конфликт с односельчанином, в ходе чего причинил ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

В настоящее время обвиняемый заключен под сражу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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