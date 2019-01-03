На Красном мосту произошло ДТП с внедорожником

3.1.2019 | 15:01 Новости, Происшествия

По данным МЧС, пострадал один человек

Днём 3 января в Орле на Красном мосту случилось ДТП с внедорожником Toyota и легковым автомобилем Volkswagen. Фото с места происшествия появилось в группе Орел Live.

На снимке видно, что внедорожник врезался легковушке в бок, после чего та влетела в бордюр. Как случилось ДТП и по чьей вине, предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.

Движение в сторону Заводского района было перекрыто. В диувидликв последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС.

ИА «Орелград»

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