Орел проведет восемь дней в ожидании чуда

В «Бунинке» откроется добрая выставка.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, книжная выставка «В ожидании Рождественского Чуда» пройдет с 5 по 13 января 2019 года в отделе абонемента образовательных услуг.

Желающие смогут окунуться в прекрасную атмосферу тепла, любви и волшебства. Представленные на выставке книги расскажут об истории Рождества, познакомят с рождественскими традициями и помогут приготовить блюда для семейных вечеров.

«Для создания сказочного настроения на выставке представлены произведения русских и зарубежных писателей, посвященные Рождеству, — уточнили в библиотеке. — Это идущие от сердца слова, размышления, проникновенные послания всем нам, от которых хочется становиться лучше, добрее и великодушнее».

ИА «Орелград»