Орловское сельское хозяйство ждет светлое будущее

В Орле подписано соглашение по АПК.

Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Орловской области на 2019-2021 годы подписали руководитель профильного департамента Сергей Борзенков, председатель областной организации профсоюза работников АПК Ольга Чеусова, президент Ассоциации «Орловское Качество» Татьяна Куницына и председатель Совета «Орел-АККОР» Николай Селиверстов.

«Подписанное соглашение регулирует социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения между работниками и работодателями, — пояснили в областной Федерации профсоюзов. — Документ является составной частью коллективно-трудового процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки и заключения территориальных отраслевых соглашений, коллективных и трудовых договоров в организациях агропромышленного комплекса».

«У тружеников села должна быть достойная заработная плата, приемлемые условия труда. Соглашение позволит максимально защитить интересы работников агропромышленного комплекса», — пояснил Сергей Борзенков.

ИА «Орелград»