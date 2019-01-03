Орловское сельское хозяйство ждет светлое будущее

3.1.2019 | 14:56 Новости, Общество

В Орле подписано соглашение по АПК.

Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Орловской области на 2019-2021 годы подписали руководитель профильного департамента Сергей Борзенков, председатель областной организации профсоюза работников АПК Ольга Чеусова, президент Ассоциации «Орловское Качество» Татьяна Куницына и председатель Совета «Орел-АККОР» Николай Селиверстов.

«Подписанное соглашение регулирует социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения между работниками и работодателями, — пояснили в областной Федерации профсоюзов. — Документ является составной частью коллективно-трудового процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки и заключения территориальных отраслевых соглашений, коллективных и трудовых договоров в организациях агропромышленного комплекса».

«У тружеников села должна быть достойная заработная плата, приемлемые условия труда. Соглашение позволит максимально защитить интересы работников агропромышленного комплекса», — пояснил Сергей Борзенков.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования