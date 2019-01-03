Под Орлом слабоумный вломился в чужой дом ради водки

Вступил в силу приговор в отношении жителя Болхова.

Перед судом предстал ранее судимый за кражи житель Болховского района. Как следует из материалов дела, он вломился в чужой дом. Мужчина сбил с двери навесной замок принесенным с собой топором.

Примечательно, что интересовали злоумышленника только спиртные напитки и продукты питания. В частности, он буквально обчистил холодильник, забрав с собой немало консервов. Но самой важной для него добычей стала водка.

На удивление, у хозяина дома ее оказалось немало. Так, преступник похитил по одной бутылке водки «Царская охота», «Северная крепость», «Белая береза» и «Путинка Классическая». Общая стоимость похищенного составила около 1900 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему объемом обвинения и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд учел то, что мужчина состоит на учете у врача нарколога и страдает слабоумием. Учитывая рецидиву, мужчине было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»