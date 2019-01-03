Житель Орловской области на редкость неудачно сыграл в лотерею

3.1.2019 | 14:23 Новости, Общество

Присвоенные лотерейные билеты довели начальника отделения связи до суда.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда Верховского района. На скамье подсудимых оказался теперь уже бывший начальник одного из местных почтовых отделений. Как установили следствие и суд, подсудимый с марта 2016 года по ноябрь 2017 года присваивал имущество, принадлежащее управлению ФПС.

Общая стоимость присвоенных товаров превысила 53 тысячи рублей. Начальник отделения связи за указанный период похитило немало газет и журналов, продуктов питания, карты оплаты связи, игрушек и сувениров, а также лотерейные билеты «Золотая подкова» и «Русское лото».

Удачи это явно ему не принесло. Экс-начальника почтамта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно.

Приговор останется таковым, если в течение испытательного срока в 2 года осужденный поведением докажет свое исправление. Кроме того, суд постановил взыскать с него в пользу «Почты России» 53421 рубль в счет возмещения причиненного ущерба.

ИА «Орелград»

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