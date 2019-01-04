Для орловских стариков оставят бесплатными лишь похороны

Областные власти готовятся ввести новые тарифы для домов-интернатов.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области направило на независимую антикоррупционную экспертизу проект собственного приказа. Речь идет об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые домами-интернатами для престарелых и инвалидов в стационарной форме социального обслуживания.

Экспертиза продлится до 9 января, а сам приказ вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. Однако его действия будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Сравнить новые тарифы с прежними невозможно, так как изменилась сама методика их формирования. Напомним, что в прошлом году жильцы домов-интернатов завалили надзорные органы и суды жалобами на завышенную, по их мнению, плату за пребывание в соцучреждениях.

Судя по проекту приказа, количество жалоб вряд ли сократится. Перечень предоставляемых услуг насчитывает 45 пунктов, и почти все они платные. Например, обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам обойдется в 50 рублей в день.

Предоставление в пользование мебели будет стоить 3,84 рубля в день, гигиенических услуг людям, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, — 18 рублей в день, предоставление жилой площади — 40,21 рубля в день, предоставление помещений для отправления религиозных обрядов – 1,06 рубля в день и так далее. Платить придется даже за «проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни», — по 1,34 рубля в день.

Бесплатными будут следующие социальные услуги: содействие в организации ритуальных услуг, психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг, а также проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам.

ИА «Орелград»