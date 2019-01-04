Орловскую свинину могут отправить во Вьетнам

Знаменский СГЦ проверили на соответствие зарубежным требованиям.

Ветеринарно-санитарное обследование было проведено «в целях повышения экспортного потенциала ООО «Знаменский СГЦ». Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Обследование коснулось цеха по убою свиней производительностью 1000 голов в смену «на предмет соответствия ветеринарно-санитарным требованиям Республики Вьетнам для внесения цеха в реестр предприятий- экспортеров».

— Основанием явилось заявление исполнительного директора ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр», поданное через ИС Цербер, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Вынесено заключение: предприятие соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Республики Вьетнам для экспорта субпродуктов свиных, а также непищевой продукции — свиного кишечного сырья.

ИА «Орелград»