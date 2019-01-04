Пополнен список тех, кого можно хоронить на ВИП-кладбище

Такое право получили заслуженные граждане.

В Орле вступили в силу поправки, внесенные городским Советом народных депутатов в положение об Историко-мемориальном кладбище. Напомним, что оно было создано полгода назад в границах земельного участка площадью 10000 кв. м. на Наугорском шоссе.

До сих пор список категорий граждан, которых разрешено там хоронить, состоял из семи пунктов. Теперь он дополнен восьмым. На этом кладбище разрешено хоронить граждан, внесших значительный вклад в развитие страны, Орловской области и города Орла, награжденных государственными наградами Российской Федерации».

Кроме того, расширен седьмой подпункт. Согласно ему, на кладбище могут покоиться лауреаты государственных премий СССР и Российской Федерации (РСФСР), лауреаты премии Совета Министров СССР и (или) РСФСР».

Отметим, что такое же право имеют почетные граждане города Орла и Орловской области, граждане, включенные в Книгу Почета города Орла, Герои Советского Союза, Герои России и Герои Социалистического Труда.

ИА «Орелград»