В Орле сформирован Совет председателей ТИК

Состав совета сформировал облизбирком.

Как пояснили в Избирательной комиссии Орловской области, решение было принято на заключительном в 2018 году заседании. Совет председателей территориальных избирательных комиссий был создан в соответствии с ранее утвержденным положением.

В состав включены председатели 11 территориальных избирательных комиссий Ливенского, Сосковского, Железнодорожного, Глазуновского, Новосильского, Залегощенского, Свердловского, Знаменского, Дмитровского и Кромского районов, а также города Мценск.

Им рекомендовано провести первое организационное заседание и избрать председателя совета в срок не позднее 31 января 2019 года.

ИА «Орелград»