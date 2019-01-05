Стало известно, сколько будут зарабатывать главы МУПов

Мэрия внесла поправки в типовое положение о трудовых договорах.

Администрация города Орла в последние дни 2018 года внесла изменения в постановление «Об утверждении типовой формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия».

Согласно им, изменен раздел об оплате труда и социальных гарантиях. Доход руководителя МУПа будет складываться из ежемесячного должностного оклада, ежеквартальной премии, единовременных выплат и материальной помощи.

Оклад устанавливается исходя из базовой тарифной ставки руководителя предприятия в размере 23 тысячи рублей и коэффициента кратности к ней. Единовременные выплаты к ежегодному отпуску и к одному праздничному дню в размере одного должностного оклада выплачиваются один раз в год на основании распоряжения администрации города Орла.

Если деятельность предприятия связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну, то главе МУПа выплачивается также специальная надбавка.

Кроме того, ему положена материальная помощь в размере одного ежемесячного должностного оклада в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью близких родственников или тяжелым заболеванием.

Согласно поправкам, основанием для выплаты премий руководителю является письменное распоряжение администрации города, издаваемое на основании протокола заседания отраслевой балансовой комиссии по итогам отчетного финансового квартала или года.

Премии руководителю начисляются за фактически отработанное время, то есть при начислении не учитывается период временной нетрудоспособности и отпуска. Авансовые выплаты премий руководителю предприятия не допускаются.

ИА «Орелград»