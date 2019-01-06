В Орле изменят правила погребения и условия работы чиновников

Парламентарии определились с планом работ на 2019 год.

Депутаты горсовета разработали план собственной правотворческой деятельности на текущий год. Согласно ему планируется принять целый ряд важных нормативных актов. Например, уже в первом квартале 2019 года предполагается рассмотреть и утвердить положение «О муниципальной службе в городе Орле».

Кроме того, горсовету предстоит принять решение «О нормативах потребления газа, водо-, тепло-, энергоресурсов для населения г. Орла», изменить правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования, а также утвердить положения «Об упорядочении работ по сносу и восстановлению зеленых насаждений» и «О погребении и похоронном деле в городе Орле».

Не забыли власти о себе. В план включено обсуждение проектов положений «О порядке возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, депутатов Орловского городского Совета народных депутатов» и «О порядке назначения и выплаты дополнительного материального обеспечения».

ИА «Орелград»