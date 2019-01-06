В Орловской области отменили программу бесплатной медпомощи

Правительство региона приняло новый документ.

Исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Одновременно была отменена аналогичная программа, принятая в конце 2017 года.

Документ устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно. Также в нем содержится перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, имеющие право на бесплатную медпомощь.

Общая стоимость территориальной программы государственных гарантий в 2019 году составит около 11,05 миллиарда рублей. Она рассчитана из учета стоимости программы на 1 жителя (1 застрахованное лицо) – 14410 рублей в год.

Добавим, что одно из приложений к программе содержит перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой.

ИА «Орелград»