В Орловской области заработал новый дачный закон

С 1 января 2019 года изменилась жизнь орловских дачников.

В Орловской области начал работать региональный закон «О регулировании отдельных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». В окончательной редакции он был утвержден депутатами облсовета на заключительной сессии 2018 года. Принятие закона связано со вступлением в силу так называемого 217-го федерального закона.

Изменения значительные. Так, в прошлое ушло понятие «дачное товарищество». Орловцы по-прежнему могут именовать себя дачниками, однако по закону такого названия официально больше не будет. В регионе останутся только садоводческие и огороднические товарищества.

Разница между ними установит правительство Орловской области. Впрочем, федеральный закон уже ее установил, поэтому региональные власти всего лишь продублируют его нормы. Согласно ФЗ в садоводческих товариществах можно строить жилые дома для постоянного проживания, а в огороднических разрешено только выращивать овощи и фрукты.

Кроме того, устанавливается четкий принцип: одна территория — одно товарищество. Количество видов взносов сокращается с пяти до двух. Раньше существовали вступительные, членские, целевые, паевые и дополнительные взносы, теперь же останутся только членские и целевые. Сделано это не только для упрощения процедуры, но и для упразднения коррупционной составляющей.

Законом также установлены полномочия правительства Орловской области в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества. В частности, оно наделено правом устанавливать порядок осуществления мер государственной поддержки ведения садоводства и огородничества, предусмотренных частью 3 статьи 26 федерального закона.

ИА «Орелград»