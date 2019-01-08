Коммунальщики приступили к пробному пуску воды

8.1.2019 | 18:21 Важное, ЖКХ, Новости

В эти минуты работы около Гринна закончены

По официальным данным, вода подается в трубу с поэтапным повышением давления и подключению районов по частям. Это значит, что осторожно и плавно город будет запитываться. Делается это, чтобы избежать порывов труб от резкого повышения давления. Перед пуском проведены профилактические мероприятия с обеззараживанием воды, поэтому качество воды в первые часы, а может и дни будет не очень хорошее.

Напомним, что вечером 7 января прорыв магистрального трубопровода оставил без воды 70 тысяч орловцев — жителей Заводского района, части Советского района и Знаменки. Работы по устранению аварии ведутся постоянно.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования