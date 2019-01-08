Коммунальщики приступили к пробному пуску воды

В эти минуты работы около Гринна закончены

По официальным данным, вода подается в трубу с поэтапным повышением давления и подключению районов по частям. Это значит, что осторожно и плавно город будет запитываться. Делается это, чтобы избежать порывов труб от резкого повышения давления. Перед пуском проведены профилактические мероприятия с обеззараживанием воды, поэтому качество воды в первые часы, а может и дни будет не очень хорошее.

Напомним, что вечером 7 января прорыв магистрального трубопровода оставил без воды 70 тысяч орловцев — жителей Заводского района, части Советского района и Знаменки. Работы по устранению аварии ведутся постоянно.

ИА «Орелград»