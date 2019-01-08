Орловчанка лишилась зубов в ДТП возле стоматологической поликлиники

Столкнулись два автобуса

В Железнодорожном районе Орла у подножия Герценского моста столкнулись две маршрутки, в результате аварии одна из пассажирок выбила зубы. Об инциденте в соцсетях рассказали очевидцы.

На фотографиях видно, что столкнулись два автобуса ПАЗ, один из которых, более вместительный, выполнял рейс по 47-му маршруту. Водитель не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» своего коллегу. У большого ПАЗа повреждена передняя часть, второй автобус лишился бампера.

В результате ДТП пострадала как минимум одна пассажирка одной из маршруток. Очевидцы сообщили, что она выбила зубы.





ИА «Орелград»