Орловчанка лишилась зубов в ДТП возле стоматологической поликлиники

8.1.2019 | 20:59 Новости, Происшествия

Столкнулись два автобуса

В Железнодорожном районе Орла у подножия Герценского моста столкнулись две маршрутки, в результате аварии одна из пассажирок выбила зубы. Об инциденте в соцсетях рассказали очевидцы.

На фотографиях видно, что столкнулись два автобуса ПАЗ, один из которых, более вместительный, выполнял рейс по 47-му маршруту. Водитель не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» своего коллегу. У большого ПАЗа повреждена передняя часть, второй автобус лишился бампера.

В результате ДТП пострадала как минимум одна пассажирка одной из маршруток. Очевидцы сообщили, что она выбила зубы.


ИА «Орелград»

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