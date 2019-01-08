Под Орлом опасному мужчине дали шанс на исправление

8.1.2019 | 14:00 Новости, Происшествия

Верховский суд рассмотрел дело об угрозе убийством.

Местный житель был признан виновным по уголовному делу, содержавшему два эпизода преступной деятельности. Так, в первом случае мужчина был обвинен в угрозе убийством. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина повздорил с односельчанином.

В ходе ссоры он вошел в дом и взял незаряженное охотничье ружье с горизонтально расположенными стволами. Затем вернулся во двор, направил ружье на оппонента и пригрозил убить его.

Потерпевший воспринял угрозу как реальную и сбежал со двора. Позже при выяснении обстоятельств случившегося полиция выяснила, что ружье хранилось у подсудимого незаконно. Кроме того, у него в доме был обнаружен незарегистрированный порох. Поэтому подсудимый также получил наказание за незаконное хранение взрывчатых веществ.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 15 дней условно со штрафом в размере 7 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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