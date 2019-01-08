Под Орлом заметили необычную свинью

8.1.2019 | 13:15 Новости, Общество

Конкурс снежных фигур провели в исправительных учреждениях региона.

Как сообщает управление ФСИН по Орловской области, традиционный конкурс снежных фигур прошел в новогодние каникулы. Основной целью было «приобщение осужденных к культурно-массовой работе, развитию их творческих способностей и стремление к общественно-полезной деятельности».

— При изготовлении скульптур, помимо снега, осужденные использовали воду и большую палитру красок, — уточнили в ведомстве. — В этом году погодные условия способствовали проведению конкурса, снега выпало очень много.

Практически в каждой композиции свое место нашел символ наступившего года – свинья. Осужденные постарались максимально использовать оригинальные решения. При подведении итогов жюри учтет разнообразие фигур, наличие фантазии и выдумки.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования