Под Орлом заметили необычную свинью

Конкурс снежных фигур провели в исправительных учреждениях региона.

Как сообщает управление ФСИН по Орловской области, традиционный конкурс снежных фигур прошел в новогодние каникулы. Основной целью было «приобщение осужденных к культурно-массовой работе, развитию их творческих способностей и стремление к общественно-полезной деятельности».

— При изготовлении скульптур, помимо снега, осужденные использовали воду и большую палитру красок, — уточнили в ведомстве. — В этом году погодные условия способствовали проведению конкурса, снега выпало очень много.

Практически в каждой композиции свое место нашел символ наступившего года – свинья. Осужденные постарались максимально использовать оригинальные решения. При подведении итогов жюри учтет разнообразие фигур, наличие фантазии и выдумки.

ИА «Орелград»