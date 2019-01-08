Россельхознадзор изъял 140 кг опасных лекарств

Ведомство подвело итоги надзора за оборотом ветпрепаратов.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2018 году ведомством было выдано 24 лицензии, а действие шести лицензий было прекращено.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий было составлено 55 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 779 тысяч рублей.

Управлением изъято из обращения и утилизировано 364 единицы (40 наименований) недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения общим весом 75,24 кг и стоимостью 117 941 рубль, а также 30 единиц (5 наименований) контрафактных не зарегистрированных лекарственных ветпрепаратов общим весом 65,6 кг на сумму 57 510 рублей.

Кроме того, было отобрано на исследование 49 образцов лекарственных препаратов. На сегодняшний день исследования завершены по 45 образцам. Установлено, что 8 лекарственных препаратов не соответствуют установленным требованиям.

ИА «Орелград»