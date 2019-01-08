Сотни орловцев обратились к психологам

8.1.2019 | 17:10 Новости, Общество

Помощь специалистов потребовалась безработным.

В Орловской области в 2018 году безработные получили свыше 870 услуг по психологической поддержке. Об этом сообщили в региональном управлении труда и занятости.

Безработные стали участниками психологических тренингов, которые прошли на базе районных центров занятости. Занятия были групповыми. А вели их опытные психологи.

«Цель консультаций — снять психологическое напряжение в период стрессовой ситуации потери работы, помочь обрести уверенность в себе, увидеть перспективу и настроиться на поиск профессиональной самореализации», — пояснили в управлении труда.

Тренинги проходили в разных группах. Так, в Мценске психологическую поддержку получили безработные инвалиды. А в Верховском и Ливенском районах прошли психологические тренинги для безработных женщин.

ИА «Орелград»

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