Сотни орловцев обратились к психологам

Помощь специалистов потребовалась безработным.

В Орловской области в 2018 году безработные получили свыше 870 услуг по психологической поддержке. Об этом сообщили в региональном управлении труда и занятости.

Безработные стали участниками психологических тренингов, которые прошли на базе районных центров занятости. Занятия были групповыми. А вели их опытные психологи.

«Цель консультаций — снять психологическое напряжение в период стрессовой ситуации потери работы, помочь обрести уверенность в себе, увидеть перспективу и настроиться на поиск профессиональной самореализации», — пояснили в управлении труда.

Тренинги проходили в разных группах. Так, в Мценске психологическую поддержку получили безработные инвалиды. А в Верховском и Ливенском районах прошли психологические тренинги для безработных женщин.

ИА «Орелград»