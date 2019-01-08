Ущерб, причиненный орловской земле, превысил 70 млн рублей

В Орловской области подвели итоги земельного надзора.

В 2018 году на территории Орловской области было проконтролировано более 69 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения и проведено 407 контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

— Выявлено 342 нарушения требований земельного законодательства, — уточнили в ведомстве. — Общая сумма наложенных штрафов составила 5,505 миллиона рублей.

В основном, наказывали владельцев, не выполняющих обязательные мероприятия по улучшению земель и охране почв, в частности, не ведущих борьбу с сорняками.

За год в нашем регионе было выявлено более 17 тысяч га неиспользуемых земель сельхозназначения, из которых 10,7 тысячи га уже введены в оборот.

Кроме того, было зафиксировано два факта уничтожения плодородного слоя почвы в результате захламления земель твердыми коммунальными отходами. Общий ущерб, причиненный в 2018 году орловским почвам, составил 70,188 миллиона рублей.

«По исковым требованиям управления суд обязал организации провести восстановительные работы на нарушенных земельных участках в соответствии с проектом рекультивации», — добавили в Россельхознадзоре.

ИА «Орелград»