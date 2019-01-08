В Орле грабителя-неудачника отправили на перевоспитание

Вступил в силу приговор о неудавшейся краже.

Обвинительный приговор в отношении местного жителя вынес Заводской районный суд города Орла Подсудимый был признан виновным в покушении на кражу. Как следует из материалов дела, он через мессенджер Telegram связался с неустановленным следствием лицом.

Организатор предложил подсудимому принять участие в ограблении. Молодому человеку было поручено «приискать на территории Орла банкомат без модуля приема наличных денежных средств, приобрести приспособления, предназначенные для его вскрытия, необходимые предметы одежды, а также лицо, которое должно было подстраховывать от возможного обнаружения совершаемого преступления».

Все это подсудимый сделал. Он привлек к делу своего знакомого. Тот должен был наблюдать за окружающей обстановкой. Преступление было совершено глубокой ночью 4 января 2018 года. Группа преступников, включая организатора-анонима, прибыла к банкомату, в котором находилось 872 600 рублей.

Злоумышленники начали высверливать отверстие на корпусе банкомата, чтобы добраться до шнуров USB-устройств, подключиться к ним и «подать незаконную команду блоку выдачи денежных средств». Однако довести преступный умысел до конца грабители не смогли, так как на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Преступники разбежались, но один из них был задержан. Сообщника он не сдал, а свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, в течение которого он должен доказать свое исправление и перевоспитание.

ИА «Орелград»