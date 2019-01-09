Орловцам напомнят о главных героях Отечества

Мероприятие длительностью в один год организовала областная библиотека.

В Орловской областной библиотеке имени Бунина стартовал цикл книжных выставок «Русская земля — Отечество героев». Проект растянут на целый год. Он будет реализован в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Как пояснили в библиотеке, основная задача — познакомить посетителей с выдающимися деятелями исторического прошлого нашей Родины. Перед читателями откроются героические страницы истории Российского государства, отметили организаторы.

В рамках цикла будут организованы книжные выставки. Например, в январе она посвящена Александру Невскому. Февральская выставка будет посвящена Дмитрию Донскому, мартовская — Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, апрельская Ермаку и так далее. Цикл завершится в декабре 2019 года выставкой, посвященной кавалерам ордена Святого Георгия.

«Книги, представленные на выставках, дадут возможность не только удовлетворить исторический интерес, но и получить удовольствие от чтения, — говорят в библиотеке. — Цикл «Русская земля — Отечество героев» будет интересен и полезен для любой категории читателей».

Приглашаются все желающие.

ИА «Орелград»