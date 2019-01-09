Почти половина молочной продукции оказалась фальсификатом

9.1.2019 | 9:45 Новости, Общество

Подведены итоги работы в сфере внутреннего ветеринарного надзора.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям огласило данные о работе в сфере внутреннего ветеринарного надзора. Сообщается, что в 2018 году было проведено 522 контрольно-надзорных мероприятия. По выявленным нарушениям было составлено 1019 административных протоколов на общую сумму 8,809 миллиона рублей.

— Всего ФГБУ «Орловский РЦ» в 2018 году проведено 8349 исследований пищевой продукции, из которых 7 процентов – положительные, — сообщили в ведомстве. – Из них 471 исследование было проведено на фальсификацию молочной продукции. 227 результатов оказались положительными, что составляет 48,2 процента.

В судебном порядке в прошлом году была приостановлена деятельность 17 предприятий. Кроме того, сотрудники управления приостановили действие 85 деклараций о соответствии на продукцию, не соответствующую техническим регламентам Таможенного союза.

ИА «Орелград»

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