Под Орлом создано ритуальное МУП

Власти Орловского района создали муниципальное предприятие.

Постановление о создании муниципального унитарного предприятия «Ресурс» было издано администрацией Орловского района в последние дни уходящего года. Уставный капитал МУПа составит 100 тысяч рублей. Деньги будут внесены из районной казны. Руководителем нового предприятия назначен Юрий Кузнецов. Базироваться оно будет в поселке Биофабрика.

Основными задачами предприятия станет оказание местному населению ритуальных и транспортных услуг, а также услуг по эксплуатации и ремонту объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Согласно уставу, МУП является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на закрепленное за ним имущество.

ИА «Орелград»