Под Орлом создано ритуальное МУП

9.1.2019 | 9:34 Новости, Общество

Власти Орловского района создали муниципальное предприятие.

Постановление о создании муниципального унитарного предприятия «Ресурс» было издано администрацией Орловского района в последние дни уходящего года. Уставный капитал МУПа составит 100 тысяч рублей. Деньги будут внесены из районной казны. Руководителем нового предприятия назначен Юрий Кузнецов. Базироваться оно будет в поселке Биофабрика.

Основными задачами предприятия станет оказание местному населению ритуальных и транспортных услуг, а также услуг по эксплуатации и ремонту объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Согласно уставу, МУП является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на закрепленное за ним имущество.

ИА «Орелград»

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